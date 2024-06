Darby and Joan: Australische misdaadserie krijgt tweede seizoen

De vod-dienst Acorn TV werkt aan een tweede seizoen van de misdaadserie Darby and Joan. De opnamen zullen later dit jaar van start gaan in Australië. In Darby and Joan probeert de Britse verpleegster Joan Kirkhope (Greta Scacchi uit Bodies) in Australië het mysterie rond haar dode echtgenoot te ontrafelen. In de outback komt ze letterlijk in aanvaring met ex-agent Jack Darby (Bryan Brown uit Boy Swallows Universe), die besluit om haar daarmee te helpen, waarna het onwaarschijnlijke duo wordt meegezogen in nog meer misdrijven en moordmysteries. In het tweede seizoen gaan Darby en Joan op zoek naar de enige persoon die meer informatie lijkt te bezitten over een mysterie uit de politietijd van Darby. Wanneer de nieuwe reeks van Darby and Joan op televisie zal verschijnen is nog niet bekend. In Nederland ging het eerste seizoen, dat bestond uit acht afleveringen, vorig jaar in première op BBC First.