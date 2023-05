Danny Ghosen over Danny zoekt stemmers • TV • 06-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'Ik ga op pad met jonge mensen die om verschillende redenen juist niet gaan stemmen.'

Danny, zoals de titel Danny zoekt stemmers doet vermoeden ga je op zoek naar mensen die gaan stemmen? Nou, nee. Ik ga op pad met jonge mensen die om verschillende redenen juist niet gaan stemmen. Dat kan zijn omdat ze niet geloven in de leugens van de politici, ze geen verstand hebben van politiek of zich er gewoon niet voor interesseren. En dat doe ik samen met een politicus die de niet-stemmer gaat proberen te overtuigen om wel te gaan stemmen op 15 maart.

Hoe gaat die politicus dat aanpakken? De niet-stemmer en de politicus gaan samen op date. Nog niet alles is opgenomen, maar we gaan in elk geval boogschutten met Emile Roemer, flyeren met Ahmed Marcouch, naar een arcadehal met Ancilla van de Leest, een muur beklimmen met Sylvana Simons en judoën met Mona Keijzer. De bedoeling is dat het twee kanten op werkt: de politicus leert van de kritiek van de burger en de niet-stemmer is in staat om op 15 maart een bewuste keuze te maken. Daarbij hoop ik ook dat het de kijkers aanspoort om te gaan stemmen.

En wat is jouw rol daarin? Ik probeer toe te zien op beweging in het gesprek en vraag of de twee elkaars standpunten begrijpen, daarnaast probeer ik het gesprek de goede kant op te sturen. Het zou toch mooi zijn als de politicus erin slaagt om de niet-stemmer toch naar de stembus te krijgen.

En zelf ga je natuurlijk ook stemmen? Uiteraard! Het is zonde als je niet stemt. (PdB)

Danny zoekt stemmers, vanaf 6 maart, NPO 3, 22:15 uur