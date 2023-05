Daniel Brühl en Luke Evans in serie op TNT

The Alienist is een psychologische thriller gebaseerd op het boek van Caleb Carr. De serie speelt zich af in 1896 en gaat over de jacht op een van de eerste seriemoordenaars in New York. Politiechef Theodore Roosevelt besluit om psycholoog Laszlo Kreizler (Brühl) en journalist John Moore (Evans) in het geheim op de zaak te zetten. Kreizler specialiseert zich in de psyche van criminelen en gaat helemaal op in zijn werk. Moore is werkzaam voor de New York Times en heeft net de liefde van zijn leven verloren. Het tweetal krijgt hulp van een jonge secretaresse, die vastbesloten is de eerste vrouwelijke detective in New York te worden. The Alienist wordt geregisseerd door de Vlaming Jakob Verbruggen, eerder als regisseur werkzaam aan series als Black Mirror en House of Cards. Verbruggen treedt ook aan als producent, samen met Cary Fukunaga (True Detective), Eric Roth (Forrest Gump) en Hossein Amini (Drive).