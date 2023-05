Damnation: de revolutie begint in eerste trailer • Nieuws • 02-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een mysterieuze priester (Killian Scott) is uit op een revolutie in de trailer voor Damnation.

De serie gaat in oktober in Amerika van start op zender USA, maar komt waarschijnlijk ook naar Nederland, want de streamingrechten voor de rest van de wereld zijn in het bezit van Netflix. Het verhaal van Damnation speelt zich af in het Amerika van de jaren 30. Scott geeft gestalte aan Seth Davenport, een vreemdeling die zich in een plaatsje in Iowa voordoet als priester en daar de lokale arbeidersklasse probeert op te zetten tegen de rijke mensen die de baas zijn. Een industrieel besluit daarom een professionele stakingbreker (Logan Marhsall-Green) in te huren om zijn plannen te dwarsbomen. Wat niemand echter weet, is dat de priester en de stakingbreker al een bloederige voorgeschiedenis hebben.

Damnation werd bedacht door Tony Tost, eerder de bedenker van de moderne westernserie Longmire . Guymon Casady ( Game of Thrones ) en regisseur James Mangold (bekend van speelfilms als Walk the Line en het recente Logan) produceren.