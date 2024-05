Dalgliesh: derde seizoen van Britse misdaadserie in de maak

De website Deadline schrijft dat de Britse misdaadserie Dalgliesh een derde seizoen krijgt: de opnamen zijn inmiddels van start gegaan in Noord-Ierland. Voor het derde seizoen worden opnieuw drie boeken van P.D. James bewerkt tot drie afleveringen met elk een speelduur van ongeveer 120 minuten: in Death in Holy Orders onderzoekt Dalgliesh (Bertie Carvel) een moord in een aan een meer gelegen seminarie, in Cover Her Face krijgt hij te maken met een sterfgeval binnen een rijke familie die connecties heeft met de regering en in Devices and Desires stuit hij op een terroristisch complot tegen een kerncentrale aan de kust van Kent. Carvel wordt in de derde reeks weer vergezeld door Carlyss Peer (als DS Kate Miskin) en Alistair Brammer (als DS Daniel Tarrant). De acteur maakt dit seizoen, met de aflevering Cover Her Face, tevens zijn debuut als regisseur. Helen Edmundson (An Inspector Calls) keer terug als hoofdschrijver en wordt daarbij ondersteund door Colette Kane (Temple) en Kam Odedra (Whitstable Pearl).