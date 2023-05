Daan Boom over een nieuw seizoen Streetlab • NPO , TV • 24-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In Streetlab op reis maken de Streetlabvrienden candid camerafilmpjes in het buitenland. Hoe dat zo, Daan Boom?

Zijn jullie te bekend geworden in Nederland?



We hadden bedacht dat we mee zouden doen met de opera in Verona. Bij de grote finale van Aida staat er 200 man op het podium, waarom niet 201? Dus toen heeft een Italiaans vrouwtje een kostuum voor ons gemaakt. We kwamen wél langs een beveiliger, maar toen we ons verstopten op de wc bonsde er ineens een Italiaanse politieman op de deur.

Nog meer van die momenten?

In Zweden hebben we vrouwen versierd, in het Zweeds. Ik had een oortje in waarin Tim vertelde wat ik moest zeggen, die zat daar met een tolk. Dus zonder het te weten zei ik ineens dingen als: ‘Ik hou heel erg van voeten.’ En in Griekenland hebben we een big fat Greek wedding gecrasht. Daar zijn we via ons eigen Paard van Troje binnengekomen: een banketbakker heeft een taart van twee meter hoog voor ons gebakken waarin we ons verstopt hadden. Het ging allemaal niet zonder moeite, maar dat zie je wel in de uitzending.

Streetlab op reis, vanaf maandag 24 oktober, NPO 3, 21:30 uur