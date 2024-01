Curb Your Enthusiasm: twaalfde seizoen wekelijks te zien bij HBO Max

Het twaalfde seizoen van Curb Your Enthusiasm is in Nederland vanaf maandag 5 februari wekelijks te zien op HBO Max. Volgens de makers is het twaalfde seizoen nu echt het laatste seizoen: de komische serie laste in 2011 bijvoorbeeld zelfs al eens een hele lange pauze in, om vervolgens in 2017 weer verder te gaan. Curb Your Enthusiasm is afkomstig van scenarist Larry David (de medebedenker van Seinfeld en de inspiratie voor het personage George in die serie). David speelt in Curb een aangedikte versie van zichzelf: een misantroop die met bijna iedereen wrijving heeft. Jeff Garlin geeft gestalte aan zijn manager en beste vriend en Cheryl Hines is te zien als zijn (ex-)vrouw. In het twaalfde seizoen keren verder ook onder meer Richard Lewis (Anything But Love), Ted Danson (The Good Place) en Vince Vaughn (Swingers) terug.