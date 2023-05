Curb Your Enthusiasm S09 onthult een trailer

Larry David uit zijn ongenoegen in de trailer voor het negende seizoen van Curb Your Enthusiasm.

De HBO-serie was een behoorlijke tijd (6 jaar) afwezig, maar keert op 1 oktober terug met nieuwe afleveringen. David geeft in Curb Your Enthusiasm gestalte aan een aangedikte versie van zichzelf. Hij leunt nog steeds op het succes dat hij ooit had als (mede)bedenker van Seinfeld (het personage George Costanza werd op hem gebaseerd) en kan totaal niet overweg met mensen. In de trailer zien we hem onder meer bekvechten met een rechter en een verkoopster die te enthusiast is met haar parfum aanvallen. De beelden onthullen verder ook Breaking Bad -acteur Bryan Cranston (ooit de tandarts in Seinfeld) als Larry's psychiater. Andere al bevestigde gastrolspelers zijn Carrie Brownstein, Jimmy Kimmel, Nick Offerman, Elizabeth Banks, Lauren Graham, Ted Danson en Mary Steenburgen.