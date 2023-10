Crypto Boy: trailer voor nieuwe Netflix-film met Shahine El-Hamus

Shahine El-Hamus (Bestseller Boy) speelt de hoofdrol in de Netflix-film Crypto Boy. De setting van de film is Amsterdam-Oost, waar de jonge Amir (Shahine El-Hamus) als bezorger werkt voor het restaurant van zijn vader Omar (Shanine’s vader Sabri Saad El-Hamus). Wanneer het restaurant in gevaar komt door de dreigende gentrificatie, denkt Amir een manier gevonden te hebben om het bedrijf te redden en zichzelf aan zijn vader te bewijzen: hij laat zich in met de grootse plannen van een jonge ondernemer (Minne Koole) uit de wereld van de crypto currency. Crypto Boy is een echt familieproject: de film werd geregisseerd door Shady El-Hamus (broer van Shahine) die ook medeverantwoordelijk was voor het scenario. Het is na Forever Rich de tweede film die de regisseur maakt voor Netflix.