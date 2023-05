Cross-over tussen New Girl en Brooklyn Nine Nine in de maak • Nieuws • 10-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De personages uit New Girl en Brooklyn Nine Nine gaan elkaar treffen in een speciaal cross-over event. Op 11 oktober zullen de twee komische series op Fox in elkaar overlopen en zo samen een zestig minuten durende aflevering vormen.

Beide komedies gaan op 20 september weer van start. New Girl – waarin Zooey Deschanel het huis deelt met drie mannen – begint dan aan zijn zesde seizoen. Later zal ook Megan Fox daarin weer haar opwachting maken. Brooklyn Nine Nine – met oud SNL -acteur Andy Samberg als onconventionele politieagent – trapt op die dag af met de eerste aflevering van hun vierde seizoen. De exacte verhaallijn van cross-over die in oktober zal volgen is nog onbekend. Onlangs kwam Fox al met een cross-over tussen The Simpsons en Family Guy.

‘Een cross-over aflevering is historisch gezien altijd het hoogtepunt van elke serie die zich daaraan durft te wagen,’ voegde New Girl -bedenker Elizabeth Meriwether met een knipoog toe, waarbij ze ondertussen verwees naar onder meer de (in)fameuze cross-over aflevering tussen Alf en Gilligan's Island uit de jaren 80. ‘We treden in de voetsporen van heel grote series en kijken ernaar uit om iedereen teleur te stellen. Er is 50 procent kans dat Alf in beide afleveringen opduikt. Maar er is ook 50 procent kans dat dat gewoon een leugen is.’