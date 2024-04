Crooks S01E01: goede cast; voorspelbare wendingen Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Frederick Lau speelt een oud-kluizenkraker die weer aan de slag moet in het crimineel milieu in matige in Berlijn gesitueerde thrillerreeks.

De Duitse acteur Frederick Lau heeft ruimschoots ervaring met acteren hoe het is om klem te zitten in een penibele situatie. Zie bijvoorbeeld het zinderende Victoria (2015), waarin hij meegesleept wordt in een overval. In Crooks (Criminel) speelt hij Charly, een voormalig kluizenkraker die tegenwoordig zijn brood verdient bij een slotenmaker in Berlijn. Charly probeert een normaal leven te leiden met zijn echtgenote Samira (Svenja Jung) en hun zoon. Maar tijdens een bezoek aan de Berlijnse dierentuin komt zijn criminele achtergrond toch weer even tevoorschijn als hij het slot naar de luipaarden kraakt voor een privébezoek aan het kattenverblijf.

De openingsaflevering van Crooks begint met een overval, en dat is niet zonder reden: een bende heeft het gemunt op dure artefacten die te vinden zijn op het Museumeiland in Berlijn. Maar voor een klus hebben ze Charly nodig; hij is de enige kluizenkraker die de kluis in kwestie kan openen. Voorspelbaar is dat de Duitser er geen zin in heeft. Wanneer maffiosi hem de overval voorspiegelen aan de hand van kaarten dan ziet hij meteen het gevaar dat met zo’n missie gepaard gaat - maar als hij wordt bedreigd, dan moet hij wel. Nog een voorspelbare wending: natúúrlijk gaat de overval niet zonder neveneffecten en belanden de levens van Charly en Samira al snel op hun kop.

© Hans Starck / Netflix

Het probleem van Crooks is niet de uitstekende cast, maar de clichématige plot. Actiescènes worden uitstekend in beeld gebracht en Berlijn is een uitstekend toneel voor zo’n misdaaddrama. Maar tegelijkertijd voelt de serie vanwege die voorspelbaarheid zeer onorigineel. Ja, uiteindelijk mengt een keur aan criminele partijen zich in de kwestie en belandt Charly daar precies tussenin. Een talentvollere scenarist, zoals het team achter het bovengenoemde en eveneens in Berlijn gesitueerde Victoria, had hier iets beduidend spannender mee gedaan.