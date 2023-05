Crisis in Six Scenes: Woody Allen in topvorm • Amazon • 24-03-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Grappig, warm en verrassend relevant. Crisis in Six Scenes is Woody Allen's beste werk in jaren.

'Got a revolution, Got to revolution'. Crisis in Six Scenes – Allen's eerste miniserie, geproduceerd voor Amazon – begint met Jefferson Airplane's iconische protestlied Volunteers, terwijl we archiefbeelden zien van de sociale onrust in de VS, eind jaren 60. Het is een opvallend begin van een Woody Allen-serie, alleen al omdat de regisseur een hekel heeft aan rockmuziek. Belangrijker nog, politiek-maatschappelijke vraagstukken hebben zelden een grote rol gespeeld in zijn films. Ja, in de jaren 70 maakte hij met Bananas en Love & Death twee films die zich afspeelden tegen een achtergrond van politieke revolutie. Die achtergrond gebruikte hij echter vooral als kapstok om zoveel mogelijk grappen aan op te hangen.

Crisis in Six Scenes speelt zich af eind jaren 60, op het hoogtepunt van de Vietnam-oorlog. De VS is in de grip van protestbewegingen die voor vrede, gerechtigheid en (rassen)gelijkheid strijden. Tegen die achtergrond proberen Sid (Woody Allen) en zijn vrouw Kay (Elaine May) ongestoord door te gaan met hun gewone leven. Als hoogbejaarden is het hun belangrijkste taak nu om Alan (John Magaro), zoon van goede vrienden, te helpen zijn weg te vinden in New York. Hij bereidt zich voor op zijn master in de economie en zijn aankomende bruiloft met zijn droomvrouw. Ooit zal Alan zijn vader opvolgen op Wall Street. Deze rust wordt verstoord wanneer Sid en Kay gedwongen worden Lennie Dale (Myley Cyrys) in huis op te nemen. Zij is een radicaal van de Constitutional Liberation Army, op vlucht voor de politie.

Films en series over revolutionaire bewegingen gaan vaak over zij die actief voor die beweging streden, of juist over degenen die tegen hen streden. Er is weinig focus op de gewone mensen die aan de zijkant staan, de mensen die vooral hopen dat alles uiteindelijk goedkomt en dat hun leven er niet al te veel door zal worden beïnvloed. Dit zijn echter juist 'de hearts en minds' die deze bewegingen hopen te overtuigen. Dat is precies waar Crisis in Six Scenes over gaat. Kay en Sid identificeren zich als linkse progressieven, maar weten niet zo goed wat ze aanmoeten met de protesten. Ze zijn tegenstanders van de Vietnam-oorlog, maar beseffen diep in hun hart dat ze hun welvaart mede te danken hebben aan het systeem dat de oorlog mogelijk heeft gemaakt. De komst van Lennie maakt dit expliciet. Ze worden gedwongen om hun eigen keuzes en ideeën te heroverwegen. Dat zorgt voor veel verwarring. Het effect op Alan is echter nog groter. Moet hij niet de trouwerij afblazen, en zich bij de revolutie in Cuba voegen?

Crisis in Six Scenes bestaat uit zes afleveringen van ruim 20 minuten. Dat geeft Allen iets meer tijd dan een normale speelfilm. Hij grijpt die tijd aan voor lange scènes met veel dialogen waarin de personages hun veranderende gevoelens, idealen en twijfels onder woorden proberen te brengen. Hierdoor belanden ze vaak in situaties die voor hen volkomen nieuw zijn, en waar ze zelf nog het meest verbaasd over zijn. Hoe reageert een brave Amerikaan bijvoorbeeld wanneer hij er achterkomt het eens te zijn met veel van Mao's citaten? Het leidt tot een hoop scenes die niet alleen erg grappig zijn, maar ook ontroerend, omdat Allen veel begrip heeft voor hun verwarring. Sid's monoloog over zijn flensjesmaker is hier een prachtig voorbeeld van.

De serie is natuurlijk niet perfect. Sommige grappen slaan dood, en Allen moet zeker niet grappen over 'mijn liefde voor mijn adoptiedochter'. Daarnaast kan Miley Cyrus zich niet meten aan de rest van de cast. Ze kan haar gebrek aan talent compenseren met haar overdaad aan charisma, maar close-ups waarin ze emotioneel en woordeloos moet reageren zijn geen goed idee. Al deze problemen zullen echter vergeven worden na de laatste aflevering waarin Allen een masterclass geeft in het opbouwen van een humoristische sketch – de aflevering is feitelijk één lang uitgerekte scène – zonder daarbij de maatschappelijke context uit het oog te verliezen.

Crisis in Six Scenes S1, vanaf 24 maart op Amazon Prime in Nederland