Criminal Minds: misdaadserie nu al zeker van achttiende seizoen

De misdaadserie Criminal Minds is door streamingdienst Paramount+ verlengd met nog een achttiende seizoen. Technisch gezien gaat het overigens om het derde seizoen van de reboot van Criminals Minds: de originele serie eindigde in 2020 maar maakte in 2022 een comeback onder de nieuwe titel Criminal Minds: Evolution. Het eerste seizoen van die doorstart was vorig jaar op de Nederlandse televisie te zien bij Veronica. Het tweede seizoen gaat donderdag 6 juni van start in Amerika, maar heeft nog geen Nederlandse premièredatum. Het derde (of achttiende) seizoen gaat later dit jaar in productie. De cast van Criminal Minds bestaat momenteel uit onder anderen Paget Brewster (Emily Prentiss), Joe Mantegna (David Rossi), A.J. Cook (Jennifer 'JJ' Jareau), Kristen Vangsness (Penelope Garcia), Aisha Tyler (Tara Lewis) en Adam Rodriguez (Luke Alvez). De eerste zestien seizoenen van Criminal Minds zijn in Nederland terug te kijken bij Disney+.