Criminal Minds-makers ontslaan Thomas Gibson

Thomas Gibson maakt niet langer deel uit van de cast van Criminal Minds. De producenten hebben besloten om hem te ontslaan, omdat hij twee weken geleden op de set een trap uitdeelde aan een van de schrijvers van de serie.

Gibson – die al vanaf de start van de show in 2005 te zien is als agent Aaron Hotchner – werd naar aanleiding van het voorval al voor twee afleveringen geschorst, maar CBS brengt nu naar buiten dat hij definitief is ontslagen. Hoe zijn personage uit de serie geschreven zal worden, is nog niet bekend. Toen het incident plaatsvond, was Gibson bezig met het regisseren van een aflevering voor het nieuwe seizoen en kreeg hij een meningsverschil met de schrijver van het script. Gibson werd al eens eerder handtastelijk op de set: hij duwde ooit een andere werknemer, maar kwam er toen vanaf met het volgen van een cursus woedebeheersing.

In een verklaring heeft Gibson laten weten dat hij het voorval betreurt en graag nog langer was doorgegaan met de serie. Ook bedankte hij alle fans en de mensen die de afgelopen twaalf jaar met hem aan Criminals Minds gewerkt hebben. De opnamen van het twaalfde seizoen zijn momenteel aan de gang. Eind september komt Criminal Minds weer terug op de buis, bij CBS.