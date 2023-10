Criminal Code: trailer voor Braziliaanse misdaadserie van Netflix

In november komt er een nieuwe Zuid-Amerikaanse politiethriller naar Netflix: het op ware misdrijven gebaseerde Criminal Code. De Braziliaanse misdaadserie speelt zich af nabij de grens met Paraguay, waar de politie een grootschalig onderzoek begint naar de naar verluidt grootste bende bankrovers ter wereld. Om de bende op te rollen wordt - naast aardig wat brute kracht - tevens gebruikgemaakt van DNA-onderzoek, een techniek die in Brazilië voorheen vooral werd toegepast om moorden op te lossen in plaats van berovingen. Via het DNA worden de overvallers al snel gelinkt aan meer recente misdaden en wordt er een groter plan ontdekt waar criminelen uit beide landen bij betrokken zijn. De misdaadserie werd bedacht en geregisseerd door Heitor Dhalia (Adrift) en bestaat uit in totaal acht afleveringen.