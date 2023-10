Creature: trailer en datum voor Turkse miniserie van Netflix

In oktober kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Turkse miniserie Creature (of: Yaratilan). Het door Frankenstein geïnspireerde verhaal speelt zich af in de laatste dagen van het Ottomaanse rijk en draait om fundamentele vragen met betrekking tot de dood en het hiernamaals. De medische student Ziya is vastbesloten om een goede arts te worden en raakt geobsedeerd met het genezen van besmettelijke ziekten. Hij kruis paden met de gelijkgestemde dokter Ihsan, die balanceert op de grens tussen geniaal en gestoord en de enige lijkt die zijn ambities werkelijk begrijpt. De twee eigenzinnige dokteren wagen zich aan een verboden experiment, waarna ze een hoge prijs moeten betalen voor hun daden. Creature werd geschreven en geregisseerd door Çağan Irmak (Alone, My Father and My Son). De miniserie bestaat uit acht afleveringen.