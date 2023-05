Crazy Ex-Girlfriend S2E1: het kleurrijke leven van de mensen in West Covina • Recensie • 22-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

?Crazy Ex-Girlfriend’s ongezonde obsessieve liefde zorgt wederom voor kleurrijke situaties.

Crazy Ex-Girlfriend onthulde in het eerste seizoen dat er een diepere laag zat achter de grillige gedragingen en absurde muzikale situaties die de neurotische Rebecca Bunch creëerde in haar zoektocht naar de liefde. De show is zelfbewust en liet per aflevering zien dat het meer dan een ogenschijnlijk cliché romantische komedie was. Natuurlijk is er een driehoeksverhouding maar er is meer begraven onder de oppervlakte.

Crazy Ex- Girlfriend is afkomstig van komiek, schrijver, actrice Rachel Bloom en scriptschrijver Aline Brosh McKenna (The Devil Wears Prada). In het eerste seizoen volg je de ongelukkige advocate Rebecca Bunch (Rachel Bloom) die af en toe in penibele situaties terecht komt door haar geestelijke gezondheid.

In de pilot is ze door serendipiteit ervan overtuigd dat ze haar relatie moet oppakken met haar oude zomerliefde Josh Chan (Vincent Rodriguez III), geeft haar leven op in New York en verhuist naar de suffe stad van West Covina, Californië. Al snel dumpt ze haar medicijnen in de gootsteen en langzaam worden haar dwangmatige neigingen onthuld - depressie, angsten, ADHD. Rebecca is een vrouw die vele fouten maakt die vervreemdend zijn, mede als gevolg van haar geestelijke gezondheid, maar toch blijf je iedere keer weer empathisch.

In de finale van het eerste seizoen verbrak Josh de relatie met zijn vriendin en was er een vurige kus met Rebecca wat een indicatie leek dat haar dromen eindelijk uitkwamen. De opener van het tweede seizoen toont dat Rebecca en Josh vastzitten in een ‘friends-with-benefits’ relatie en beiden een ander idee hebben van wat ze willen. De aflevering laat wederom zien dat het eigenlijk gaat om de relatie van Rebecca en haar idee van de liefde dan haar relatie met Josh.

Het tweede seizoen sluit naadloos aan op de finale maar de opener is vernieuwend mede door de ondersteunende cast. Terwijl Rebecca vast zit in haar zelfvernietigende cyclus om liefde te vinden, gaan de mensen om haar heen voorwaarts in het leven - tenminste, dat proberen ze. De scherpe dialogen, slapstick komedie en fijne originele nummers - zoals de “Sexy Getting Ready Song”, een ode aan de jaren negentig R&B diva’s - geven inzicht in het kleurrijke leven van de mensen in West Covina.

Crazy Ex-Girlfriend laat zien dat we in essentie allemaal proberen om een gelukkig leven te leiden – op een niet-obsessieve wijze, natuurlijk.

Crazy ex-girlfriend S2, vanaf 21 oktober op The CW