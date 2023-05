Crashing S01: schaamteloosheid en Indiase curry • Recensie • 18-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Comedyserie Crashing vindt via Netflix langzaamaan de weg naar de liefhebber van de schaamteloze humor.

Tussen de Netflix Originals die met veel aplomb worden aangekondigd door de dienst, zit een deel dat wel als Original wordt aangekondigd in de leader, maar feitelijk geen echte Netflix-productie is – en daardoor nogal eens onder de radar blijft. Crashing is zo’n serie: eigenlijk gemaakt voor het Britse Channel 4 maar wel door Netflix online gezet als Original (ook in de leader zo aangekondigd). Sindsdien leidt de serie een sluimerend bestaan – hoewel het langzaamaan door de liefhebber toch wordt ontdekt. Gelukkig.

Crashing gaat over een groep huisgenoten die samen antikraak een ziekenhuis bewoont – nou ja, dat is het decor voor een verhaal dat vooral gaat over twintigers en dertigers en hun rommelige liefdesleven. In aflevering één arriveert de schaamteloze flapuit Lulu in het ziekenhuis, na rondzwervingen door Europa, om zich bij de groep te voegen. Lulu heeft een lange (vooralsnog platonische) geschiedenis met Anthony, die in het ziekenhuis een relatie heeft met de controlfreakerige Kate. Intussen lopen er wat gays rond die in meer of mindere mate in de kast zitten, enfin, er is nog een weg te bewandelen voordat de personages weten wat ze willen, in de liefde.

Phoebe Waller-Bridge (Abby Thompson in Broadchurch, hier een soort Britse Jelka van Houten, zij zou perfect in een Nederlandse remake kunnen spelen) schreef de serie en speelt Lulu in de serie. Zij begrijpt heel goed: grappigheid gedijt bij schaamteloosheid. En dus zien we Lulu dronken in een pan Indiase curry liggen, of trots lachen omdat haar scheet zo hard stinkt.

De serie telt vooralsnog één seizoen. Dat is even jammer (want het is écht grappig) als begrijpelijk (personages maken écht een ontwikkeling door). Zes afleveringen van twintig minuten – het hele eerste seizoen is uitstekend in één avond te bekijken.

Crashing S01, vanaf 2 juni op Netflix