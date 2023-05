Crashing-acteur Artie Lange gearresteerd

Artie Lange werd afgelopen weekend gearresteerd voor drugsbezit. De komiek en acteur is momenteel te zien in de HBO-serie Crashing.

Lange werd aangehouden in zijn woning in Hoboken in New Jersey. Naar verluidt vond de politie zowel cocaïne als heroïne in zijn auto. Lange werd in het verleden al eens eerder gearresteerd voor cocaïnebezit en zijn heroïneverslaving kostte hem tevens ooit zijn baan als sidekick van Howard Stern in diens radioprogramma. De komiek bezocht al talloze afkickklinieken om van zijn verslavingen af te komen en probeerde in het verleden twee keer zelfmoord te plegen. Recentelijk leek het weer wat beter met hem te gaan; hij speelde een prima ontvangen bijrol als zichzelf in de HBO-serie Crashing ( lees hier onze recensie van de pilot ), waarin de invloed van zijn verslavingen op zijn carrière eveneens ter sprake kwam. Lange speelde eerder ook zichzelf in de Showtime-serie Californication , waarin hij dezelfde afkickkliniek als Hank Moody (David Duchovny) bezocht.