Crackle onthult trailer voor Mad Families

Charlie Sheen en Leah Remini spelen de hoofdrollen in een nieuwe televisiefilm van Crackle. Bekijk de eerste beelden uit Mad Families.

Sony’s eigen streamingdienst bracht al eerder een aantal eigen films uit, waaronder Joe Dirt 2: Beautiful Loser van Fred Wolf en David Spade. Wolf was eveneens de regisseur van Mad Families en schreef het script wederom samen met Spade. De film gaat over drie totaal verschillende families, die strijden om dezelfde kampeerplek. Sheen is tevens één van de producenten van de film. Na het eindigen van Anger Management was de acteur nog te zien in een aflevering van The Goldbergs. Tegenspeelster Leah Remini (The King of Queens) kwam de laatste tijd volop in het nieuws met haar huidige serie. Ze presenteert namelijk het op haar eigen ervaringen gebaseerde Leah Remini: Scientology and the Aftermath op A&E en daar is de scientologykerk niet bepaald blij mee.

Mad Families heeft bijrollen voor Naya Rivera (Glee) en Finesse Mitchell (Saturday Night Live). De film gaat op 12 januari in première bij Crackle.