Courtney Love doet Shakespeare

Courtney Love is gecast in de pilot van A Midsummer’s Nightmare. Het project is een moderne adaptatie van Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream.

De serie draait om vier jonge geliefden, die zich voor een romantisch uitje terugtrekken in de bossen. Daar blijken echter duistere krachten aan het werk te zijn en al snel moeten ze hun grootste angsten onder ogen zien. Love speelt een mysterieuze vrouw in het bos, die het uitstapje van de tortelduifjes verandert in een nachtmerrie. De zangeres kreeg in de jaren 90 lovende kritieken voor haar rollen in Man on the Moon met Jim Carrey en The People vs. Larry Flint met Woody Harrelson, beide geregisseerd door Milos Forman. Meer recentelijk had ze gastrollen in Sons of Anarchy Empire en Revenge. A Midsummer’s Nightmare werd geschreven door Anthony Jaswinski, eerder verantwoordelijk voor de film The Shallows , waarin Blake Lively het opneemt tegen een haai.