Costa!! de serie S01E01: nog niet helemaal in balans

Het gaat in deze televisie-reboot van Costa! niet erg goed met de uitbater van de club uit de titel. Thomas (Roeland Fernhout) heeft last van paniekaanvallen. Het kost hem veel moeite om het feestgedruis in goede banen te leiden. Dus is het aan zijn jonge protegés om de boel draaiende te houden terwijl hij opknapt. Hoewel de vraag ook rijst: is Thomas niet veel te oud om een zaak te runnen die juist draait om de jeugdigheid – en om seks, natuurlijk? Terwijl Thomas rust zoekt bij onder meer oudgediende Frida (Katja Schuurman) ontfermen Kay (Sinan Eroglu) en Mike (Oscar Aerts) zich over nieuwe sollicitanten.