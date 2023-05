Connie Britton te zien in 9-1-1 van Ryan Murphy

De actrice hielp het tweetal eerder met de succesvolle lancering van American Horror Story , want ze speelde ooit de vrouwelijke hoofdrol in het allereerste seizoen van de anthologie getiteld Murder House . Daarnaast had ze ook nog een rolletje in het eerste seizoen van het eveneens zeer succesvolle American Crime Story , dat ging over de rechtszaak tegen O.J. Simpson . Beide series werden geproduceerd door Murphy en Falchuck, die zich met hun nieuwe project 9-1-1 nu zullen richten op het stressvolle werk van de ‘first responders’ bij de politie, de brandweer en de medische hulpverlening. Volgens de geruchten zal Britton straks gestalte geven aan een telefoniste bij het alarmnummer. Eeder werden Peter Krause (Six Feet Under) en Angela Bassett (American Horror Story) al gecast in 9-1-1.