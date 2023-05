Connie Britton blijft toch trouw aan Nashville

Connie Britton zal toch te zien zijn in het gehele vijfde seizoen van Nashville. Dat vertelde de actrice in de talkshow van Ellen DeGeneres.

In augustus van het vorige jaar berichtten verschillende bronnen dat Britton in slechts 10 van de 22 afleveringen op zou duiken. Volgens Deadline had ze zelfs helemaal geen trek meer in een eventueel zesde seizoen van de serie. Op de rode loper bij de Emmy-uitreiking in september liet ze vervolgens niets los over het reduceren van haar rol in seizoen vijf, maar tegenover DeGeneres bevestigt ze nu dat ze er gewoon ‘voor de volledige duur’ inzit. De dramaserie over de levens van verschillende countryartiesten in de hoofdstad van Tennessee werd vorig jaar stopgezet door ABC. Na een heleboel smeekbedes van de fans op social media, besloot zender CMT de serie alsnog een vijfde seizoen te geven. Bijna de gehele cast van Nashville was daarbij in staat om mee over te huizen.