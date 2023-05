Conans Clueless Gamer krijgt spin-off op TBS

Zender TBS werkt aan een serie gebaseerd op Clueless Gamer, een populair onderdeel van de talkshow van Conan O’Brien.

In het segment speelt O’Brien, zelf een absolute leek op het gebied van videogames, telkens de nieuwste computerspellen. Hij voorziet ze, inmiddels vaak in het gezelschap van een beroemde gast, op humoristische wijze van commentaar. Momenteel zijn er in totaal 35 Clueless Gamer-filmpjes te vinden op YouTube, die al miljoenen keren werden bekeken. Onlangs kwam Final Fantasy XV in aan bod, dat gerecenseerd werd met behulp van acteur Elijah Wood, die nu op Netflix te zien is in Dirk Gently’s Holistic Detective Agency . Clueless Gamer is afkomstig van Conans eigen productiebedrijf, dat ook werkt aan het komische People of Earth en de aankomende animatieserie Final Space. Deze week doken er tevens geruchten op dat TBS de dagelijkse talkshow van Conan wil veranderen in een wekelijkse talkshow, maar dit werd vervolgens ontkracht door de zender zelf.