Complete Unknown: de vrouw die steeds iemands anders wilde zijn • Film • 27-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Complete Unknown draait het om identiteit en keuzes in het leven.

Wie is deze raadselachtige dame die we zien als hippie, als assistent van een Aziatische goochelaar, als eerste hulp-arts, en die zich nu presenteert als wetenschappelijk onderzoeker naar kikkers? Michael Chernus (Orange is the New Black, Easy) ontmoet deze Alice (Rachel Weisz) in een eettentje en hij vraagt haar mee naar een verjaardagsdinertje van een collega. Deze Tom (Michael Shannon) staat zelf op een kruispunt in z’n leven: zijn vrouw kan een grote stap in haar carrière zetten, maar dan moeten ze wel naar Californië verhuizen. Tom lijkt wat van slag bij het zien van Alice. Tijdens het etentje heeft zij sterke verhalen van haar avonturen over de hele wereld, maar de sfeer wordt ongemakkelijk als de gasten hier doorheen prikken.

Complete Unknown is pas de derde speelfilm van de Amerikaanse regisseur en scenarist Joshua Marston sinds zijn debuut in 2004. Zijn eerste film was Maria Full of Grace, een Spaanstalige film over een Colombiaans meisje die als bolletjesslikker gaat werken. Zijn tweede speelfilm, The Forgiveness of Blood (2011), ging over de wraakcultuur in Albanië. Complete Unknown breekt met Marstons eerdere producties. Het is dus zijn eerste film in z’n moedertaal en is dit keer geen sociaal-realistisch drama, maar een stijlvol mysterie. Het vertoont wel stilistische overeenkomsten met de voorgangers: het rustige tempo, de aandacht voor de cinematografie, de spaarzame muziek, het sterke acteerwerk en de aandacht voor de personages.

Na het intrigerende begin en de langzame onthulling van Alice’s identiteit verzandt de film wat. Als het mysterie onthuld is blijft en niet veel over. Ook vragen over de praktische invulling van Alice’s levens (kan iedereen zomaar wetenschappelijk onderzoeker worden?) doen de geloofwaardigheid geen goed. Waar Marston in zijn eerste twee films spanning wist te creëren met alledaagse personages in ongebruikelijke situaties, lukt het hem dit keer niet helemaal met een onalledaags personage in alledaagse situaties.

De cinematografie verdient een vermelding, waarbij Marston en DP Christos Voudouris een voorkeur hebben voor het tonen van Alice – o symboliek! – in vervormde en gefragmenteerde spiegelende oppervlakten, uit focus of aan de rand van het kader. Het zijn met name de acteurs, waaronder een charmant intermezzo met Kathy Bates en Danny Glover, die Complete Unknown de moeite waard maken. Shannon speelt een wat alledaags type (dat schuurt wel een beetje met zijn nimmer aflatende intense en getergde uitstraling) en Rachel Weisz is altijd een plezier om naar te kijken.

Complete Unknown, vanaf 27 oktober op Amazon