Comic-Con trailer voor The Walking Dead S08

De premieredatum was al bekend en op Comic-Con werd ook een uitgebreide trailer voor The Walking Dead vrijgegeven.

Het achtste seizoen van de serie gaat in Nederland op 23 oktober van start op zender Fox. Op Comic-Con werd het panel voor The Walking Dead geopend met een moment van stilte voor John Bernecker. De stuntman overleed onlangs in het ziekenhuis, nadat hij tijdens de opnamen van de nieuwe reeks ernstig gewond was geraakt. Na het eerbetoon werd door showrunner Scott Gimple maar liefst 4,5 minuut aan nieuw beeldmateriaal uit het achtste seizoen onthuld. Het beloven actievolle afleveringen te worden, want de trailer stond bol van de explosies en vuurgevechten. Uiteraard horen we ook Negan (Jeffrey Dean Morgan) weer mensen bedreigen en zien we hoe Rick ( Andrew Lincoln ) zijn manschappen ophitst.