Comic-Con trailer voor Stranger Things S02

De trailer voor het tweede seizoen van Stranger Things staat weer bol van de verwijzingen naar de jaren 80.

Zo komen onder meer Dragon’s Lair en Ghostbusters terug in de nieuwe beelden en zijn Thriller-iconen Vincent Price en Michael Jackson te horen. In het ( naar verluidt veel engere ) tweede seizoen is Will Byers (Noah Scnhapp) teruggekeerd uit de andere dimensie genaamd The Upside Down. Desondanks zijn de inwoners van Hawkins nog steeds in de ban van de verschrikkelijke gebeurtenissen van een jaar eerder en hangt er een dreigende duisternis boven het plaatsje. Alle acteurs uit het eerste seizoen (inclusief Millie Bobby Brown als Eleven) zijn terug voor het tweede seizoen, aangevuld met jonge talenten als Sadie Sink (Unbreakable Kimmy Schmidt) en Dacre Montgomery (Power Rangers), plus oudgedienden als Sean Astin (The Lord of The Rings, The Goonies) en Paul Reiser (Aliens).