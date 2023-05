Comic-Con 2017 dag 1: Nederlandse regisseur Roel Reiné presenteert zijn plannen • 21-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bericht vanuit San Diego, van waaruit De Lagarde-redacteur Danielle Kool ons dagelijks bijpraat over het wereldberoemde popcultuurfestival Comic-Con.

Een kleine 170.000 popcultuurfans nemen dit weekend weer de binnenstad van het Amerikaanse San Diego over. Rond het beursgebouw zijn de straten vergeven van de bezoekers van Comic-Con, al dan niet verkleed als superheld, Disneyprinses of Stormtrooper.

Die kostuums zijn een attractie op zich, maar de grootste publiekstrekkers van Comic-Con zijn de panels waarin castleden en makers van films en series hun plannen komen delen. De meeste bezoekers worden dit jaar verwacht voor de sessies rond Stranger Things, Game of Thrones, Star Trek: Discovery en de panels van Marvel en Warner, dat zaterdagochtend weleens een vervolg op Wonder Woman zou kunnen aankondigen.

De Nederlandse regisseur Roel Reiné weet sinds gisteren hoe het voelt om je plannen te presenteren aan een uitzinnige menigte. Bij het panel van zijn Inhumans mocht hij als eerste het podium betreden en kreeg meteen de 2000 paar handen op elkaar. Reiné regisseert de eerste twee afleveringen van de Marvelserie, en dat zijn bijzondere: de episodes worden eerst in Imaxbioscopen vertoond, voordat ze op tv worden uitgezonden. Daarvoor werden speciale camera’s ontwikkeld, zo vertelde de Nederlander, die wijder beeld kunnen creëren. En dat is nodig ook, grapte de baas van Marvel TV, want 'deze show is te groot voor op je televisie'.

Zender ABC, die Inhumans in de VS gaat uitzenden, pakt er flink mee uit op Comic-Con. De tienduizenden bezoekers die elke dag met shuttlebussen worden afgezet in het centrum van San Diego, zien meteen een enorm billboard voor de serie, dat één kant van het plaatselijke honkbalstadion bedekt.

Aan het einde van het panel voor Inhumans gisteren, hadden Reiné en co nog een verrassing in petto. Fans mochten diezelfde avond nog een aantal scènes komen bekijken in een speciale pop-up Imax, die op een plein in het centrum was opgesteld. Voor de pakweg twintig minuten beeld stonden ze al snel rijen dik, maar dan wel onder het genot van een bak Inhumans-popcorn, een punt Inhumans-pizza en een Inhumans-chocoladereep toe.

Even verderop bij de conventiehal zelf hadden op dat moment de eerste fans alweer kamp opgeslagen om vanmorgen één van de 6500 plekjes te bemachtigen in de grootste zaal van Comic-Con, Hall H. Daar komen vandaag onder meer de acteurs van The Big Bang Theory, Stranger Things, Twin Peaks, The Walking Dead en The Defenders langs. Honderden mensen brengen de nacht door op veldbedjes, opblaasbare zitzakken en campingstoeltjes om donderdag een glimp op te vangen van hun helden. Het is te hopen dat de producenten van Twin Peaks zich net zo goed over hun fans ontfermen als de bazen van Reiné dat gisteren deden, en hun grootste liefhebbers wakker maken met een damn fine cup of coffee, uiteraard met cherry pie.