Comedy Central stopt met serie van Nikki Glaser

Not Safe with Nikki Glaser is na één seizoen ten einde gekomen. Comedy Central besloot het komische praatprogramma niet te verlengen.

In Not Safe wisselde de 32-jarige comédienne ongegeneerd verhalen over seks en relaties uit met haar gasten. Naast een panel-onderdeel bevatte het programma ook verschillende komische reportages. Het eerste seizoen bestond oorspronkelijk uit 10 afleveringen, die in januari op Comedy Central in première gingen. De zender bestelde vervolgens nog eens 10 aanvullende afleveringen, die in augustus op tv te zien waren. Hoewel Not Safe daarmee is afgelopen, is Glaser nog zeker niet klaar met Comedy Central. Volgens Variety kijken beide partijen momenteel naar andere mogelijke samenwerkingen. Glaser was onlangs te zien bij The Comedy Central Roast of Rob Lowe en is regelmatig panellid bij @Midnight. Daarnaast is ook haar stand-up special binnenkort te zien bij de zender.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Inside Amy Schumer, was Not Safe with Nikki Glazer nooit te zien op de Nederlandse Comedy Central. Bekijk hieronder een fragment uit de serie, waarin Glaser en collega-komiek Kyle Kinane via een oortje allerlei suggesties voor dirty talk doorgeven aan porno-acteurs Jake Jace en Luna Star.