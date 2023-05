Colin Farrell krijgt rol in miniserie van Amazon

Colin Farrell keert terug naar televisie. De Ierse acteur krijgt de hoofdrol in een nog titelloze miniserie van Amazon.

De laatste keer dat Farrell een vaste rol had op televisie, was in het tweede – en minder goed ontvangen – seizoen van True Detective op HBO. Zijn nieuwe Amazon-serie gaat over de Iran-Contra affaire, een politiek schandaal uit de jaren tachtig. De Verenigde Staten leverden toen in het geheim wapens aan Iran, waarna met de opbrengsten Nicaraguaanse rebellen gefinancierd werden. Farrell zal gestalte geven aan Oliver North, een voormalige marinier die een flinke hand had in de dubieuze praktijken van de overheid. Het script komt van scenaristen Enzo Mileti en Scott Wilson. Farrell wordt voor het project herenigd met filmmaker Yorgos Lanthimos. De Griekse regisseur werkte eerder met Farrell aan de absurde komedie The Lobster, waarvoor de acteur een Golden Globe-nominatie ontving.

Farrell was onlangs te zien in de Harry Potter-prequel Fantastic Beasts and Where to Find Them. Binnenkort maakt hij zijn opwachting in de bijna geheel vrouwelijke cast van het door Sofia Coppola (Lost in Translation) geregisseerde The Beguiled. Lanthimos heeft naast dit nieuwe Amazon-project ook een serie met Kirsten Dunst in ontwikkeling bij AMC.