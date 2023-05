Cold Feet S6: dé jaren 90-serie krijgt nieuw seizoen • 05-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is alweer dertien jaar geleden sinds de laatste aflevering van de Britse comedyserie Cold Feet. Met twee van de drie stellen gescheiden en het overlijden van Rachel leek de serie uitgeput. Toch krijgt de populaire serie een nieuw seizoen.

De eerste vrijgegeven foto’s doen vermoeden dat er niet veel veranderd is. Afgezien van een rimpeltje en een haarimplant hier en daar ziet de cast er nog ongeveer hetzelfde uit. De dertigers zijn inmiddels eind veertig, begin vijftig en hebben nu tieners in plaats van kleine kinderen. Zo wordt Adams (James Nesbitt) veertienjarige zoon Matthew gespeeld door Ceallach Spellmann, ook wel bekend van Waterloo Road.

De nieuwe serie is ook nu weer geschreven door creator en producer Mike Bullen. Het is al bekend dat de eerste aflevering een eerbetoon is aan het overleden karakter Rachel Bradley (Helen Baxdale). Baxdale speelt zelf echter geen enkele rol in het nieuwe seizoen, zelfs niet in de vorm van gedachten of flashbacks. Baxdale werd beroemd nadat ze in Friends een rol kreeg als Ross’ vriendin Emily.

Cold Feet won destijds meer dan twintig awards en werd met name populair door het realistisch portretteren van een thirty-something-generatie en de sociale problemen die daarmee gepaard gaan. Het blijkt vaak geen goed idee om populaire shows na jaren pauze weer nieuw leven in te blazen. De vraag is dan ook of de serie zich staande weet te houden in dit gouden tijdperk van de dramaseries. Werkt een jaren 90-serie anno 2016, in een Manchester met Spotify en Airbnb in plaats van cd’s en huisveilingen? En, nog belangrijker, werkt de serie zónder Rachel?

Toch is er vooral nieuwsgierigheid onder fans. Kan Adam zich over het verlies van Rachel heen zetten? Zijn Pete en Jenny weer samen? Is David nog rijker geworden? En heeft Karen haar dromen kunnen volgen?

Het zesde seizoen van Cold Feet bestaat uit acht afleveringen en gaat morgen van start op ITV. Dan ook een recensie op De Lagarde.