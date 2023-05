Cold Feet S06E01: niet bellen maar Skypen • Recensie • 06-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Hoe goed is de Britse comedyserie Cold Feet, na een afwezigheid van dertien jaar? En wat is er veranderd?

2016 lijkt hét jaar om oude Britse series nieuw leven in te blazen. Na dertig jaar is er een nieuw seizoen van Are You Being Served en Poldark keert na zelfs meer dan veertig jaar terug. Ook jaren 90 series als Keeping Up Appearances en Cold Feet zijn terug van weggeweest. Cold Feet heeft echter in tegenstelling tot de bovengenoemde reboots na dertien jaar nog steeds de originele cast, minus Helen Baxendale.

De pubs zijn wat verfijnder en er wordt geskypet in plaats van gebeld, maar de pints bier vloeien rijkelijk en de droge humor is als vanouds. De eerste aflevering van het zesde seizoen van Cold Feet pakt de draad op dertien jaar na het overlijden van Rachel (Helen Baxendale). Hoewel Baxendale geweigerd heeft de ‘spookrol’ te spelen die schrijver Mike Bullen haar eerst had toegeschreven, is haar karakter sterk aanwezig. Er wordt vaak teruggegrepen op het verleden, wat niet altijd even subtiel en soms wat clichématig gebeurd (zoals het moment dat Karen (Hermione Norris) Matthews (Cel Spellman) gezicht in haar handen neemt en tegen hem zegt: ‘ Everytime I see you, I see your mom’ ).

De cast zou alleen weer bij elkaar komen als de plot sterk genoeg zou zijn. Adam komt in de eerste aflevering terug uit Singapore om aan zijn vrienden te vertellen dat hij met de achttien jaar jongere Angela gaat trouwen (gespeeld door, verwarrend genoeg, Karen David). Dit leidt tot de nodige argwaan bij Jenny (Fay Ripley), die zoals gewoonlijk geen blad voor haar mond neemt. Soms lijkt de plot echter iets te gemaakt, bijvoorbeeld wanneer Karen het nodig acht om twee minuten voor het ja-woord Adam te vertellen over zijn diep ongelukkige zoon.

De realistische sociale problemen steken al snel weer de kop op. Bullen heeft zelf jaren met depressies geworsteld en lijkt dat nu in de serie tot uiting te willen brengen. Pete is wel weer samen met Jenny (hoera!), maar is ontslagen en heeft twee beroerde baantjes om zijn gezin te kunnen onderhouden. David betwijfelt of hij eigenlijk wel van Robyn houdt, en lijkt zich in een midlifecrisis te bevinden, hoewel hij over een halfjaar zestig wordt. Adam wordt na al die jaren nog steeds geteisterd door de herinneringen aan Rachel en zijn zoon Matthew wordt gepest op school.

Het zijn de herkenbare, treffende onderwerpen die we van Cold Feet gewend zijn. De eerste aflevering is fijn, maar nog niet geweldig. De plot en de nieuwe personages maken het nieuwe seizoen echter interessant genoeg om volgende maandag weer te gaan kijken.

Cold Feet, elke maandag 22:00 op ITV.