Coin Heist: tieners proberen school te redden

Een Amerikaanse highschool komt plotseling in de problemen als de schooldirecteur met schoolgeld blijkt te hebben gesjoemeld.

Coin Heist is geschreven en geregisseerd door Emily Hagins, naar een boek van Elisa Ludwig. Hagins maakte haar regiedebuut in 2006 met Pathogen , toen ze pas 12 jaar was. Nu – ruim tien jaar later – komt ze met de Netflix-original Coin Heist , inmiddels alweer haar vijfde speelfilm.

De plotselinge geldnood waarmee de school in de film geconfronteerd wordt, doet een aantal leerlingen de handen ineenslaan. Het is – zoals dat gaat – een niet voor de hand liggende samenwerking van verschillende types. Zo hebben we een rebel (de zoon van het schoolhoofd), een nerd, een streber en een atleet. Twee jongens en twee meiden, dus voeg daar maar de nodige romantische spanningen aan toe. En natuurlijk is er de leraar die dit plotselinge en ongebruikelijke verbond argwanend in de gaten houdt. Het plan van de vier is gedurfd en komt na een schooluitje aan de U.S. Munt. De bedoeling is om heimelijk munten te slaan met een bewust foutje erin, en die vervolgens voor veel geld aan verzamelaars te verkopen.

Coin Heist is duidelijk gericht op een wat jonger tienerpubliek. Het wellicht is daarom allemaal wel heel lief; maar zo tandeloos als hier had niet gehoeven. Zowel als highschool-drama als misdaadfilm blijft het allemaal erg oppervlakkig. Echte conflicten blijven uit en de spanning is bij de uiteindelijke misdaad ook al ver te zoeken. Een van de vier mag dan talloze ‘heist films’ bestudeerd hebben (we zien een flard van Gambit uit 1966 met Michael Caine en Shirley MacLaine voorbij komen), het niveau van vele genregenoten haalt Coin Heist bij verre na niet. Het plan is leuk en we weten dat dit genre er een handje van heeft om te grossieren in ongeloofwaardige elementen, maar deze op vakkundige verdoezelen blijkt een vak apart. Wat ook niet helpt is dat de belichting wel erg vlak is, om van het acteerwerk maar te zwijgen.

