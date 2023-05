Coens onthullen cast van nieuwe western-serie • Nieuws • 08-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Joel en Ethan Coen hereningen met Tim Blake Nelson (O Brother, Where Art Thou?) voor The Ballad of Buster Scruggs.

Het nieuwe project van de broers is een zesdelige western, die is opgezet als anthologie. Elke aflevering vertelt een nieuw verhaal met nieuwe personages. In de eerste episode zal Nelson gestalte geven aan de zingende cowboy Buster Scruggs. Het tweede verhaal draait om een lamlendige zwerver die een bankoveral de mist in laat lopen. In deze aflevering zullen onder anderen James Franco (Freaks and Geeks), Stephen Root (eveneens te zien in O Brother, Where Art Thou?) en Ralph Ineson (The Witch) te zien zijn. Zoe Kazan ( The Big Sick ) moet de titelrol gaan spelen in de aflevering The Gal Who Got Rattled en Tyne Daly (Spider-Man: Homecoming) is in beeld voor een rol in de aflevering The Mortal Remains.

De opnamen van The Ballad of Busters Scruggs gaan deze maand van start in New Mexico, waar de Coens al eerder de films No Country for Old men en True Grit hebben gedraaid.