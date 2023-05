Club de Cuervos S2: Torso’s en tieten in een Mexicaanse tragikomedie • Netflix , Recensie • 10-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Club de Cuervos gebruikt de club als metafoor voor de staat van het land Mexico.

Het eerste seizoen van Club de Cuervos luidde vorig jaar een nieuw tijdperk in voor Netflix Originals: de tragikomische tv-serie is namelijk de eerste van Latijns-Amerikaanse origine. Thema is de immens populaire voetbalsport. Nadat hun vader komt te overlijden, is het de vraag wie de scepter zal zwaaien over de roemruchte voetbalclub Los Cuervos (de Kraaien) in Nuevo Toledo in Mexico, die al decennialang in handen is van een voetbalminnende familie: wordt het de onuitstaanbare Chava (Luis Gerardo Méndez) of de egoïstische Isabel (Mariana Treviño)?

Die vraag staat opnieuw centraal in het tweede seizoen. Van de twee puissant rijke, voortdurend kibbelende en ontzettend vervelende nitwits is het nu Isabel die de touwtjes in handen heeft – maar voor hoe lang? En dan staat de ex-vrouw van hun vader, Mary Luz (topmodel Stephanie Cayo), ook nog eens tussen hen in. Haar baby geeft haar het recht op een derde van de erfenis. Maar er heerst twijfel: is er geknoeid met de dna-test? Dit lijkt het uitgangspunt van een zogenoemde telenovela: een ontzaglijk bewerkte en gedramatiseerde Latijns-Amerikaanse televisieroman.

Maar zo soapy is Club de Cuervos helemaal niet. Evenmin moet je je laten afschrikken door het onderwerp. De serie grossiert juist in zelfspot. Het hele Mexicaanse gecorrumpeerde systeem wordt op de hak genomen, inclusief die onvergeeflijke dramaseries die er volop worden geproduceerd. De club als metafoor voor het land. Een land, Mexico, waar de voetbalcultuur armoede verhult. Waar diegenen die profiteren van nepotisme al genietend van hun dure auto’s vergeten dat Mexico nog verder vooruit moet. Kortom: Club de Cuervos portretteert het land van de rijke voorzitter (lees: dictator) die ondemocratisch aan de macht komt.

En hoewel die figuur in het tweede seizoen de duidelijk bekwamere Isabel is, loert Chava op zijn kans. Immers, Mexico heeft een machoreputatie hoog te houden. Mannen eisen datgene op waar ze recht op menen te hebben. Misschien is dat aspect nog het opmerkelijkste aan Club de Cuervos. De bedenker, schrijver en regisseur van de serie, Gary Alazraki, voert met het personage Isabel een gehaaide vrouw op, die in het zeer katholieke land zelfs een abortus laat plegen. Inderdaad, het zijn de vrouwen die niet snel opgeven in Club de Cuervos. Zij zien in alle decadentie, en de parade van torso’s en tieten (de serie is ook sexy), juist kansen. Terwijl de mannen op de oude voet verder gaan.

Club de Cuervos S2, vanaf 9 december op Netflix