Clipped S01E01: smeuïge (basketbal)affaires

Ed O’Neill speelt Donald Sterling, de eigenaar van de L.A. Clippers die in 2014 werd ontmaskerd vanwege racistische uitspraken, in vermakelijke dramareeks.

In het seizoen 2013-2014 gebeuren er twee bijzondere dingen bij de Amerikaanse basketbalploeg de L.A. Clippers: de basketballers lijken onder de nieuwe hoofdcoach Doc Rivers voor het eerst in de geschiedenis kans te maken op het kampioenschap en Donald Sterling, de eigenaar van het team, wordt ontmaskerd als racist. In de eerste aflevering van de dramatisatie van deze affaire wordt al duidelijk dat die twee ontwikkelingen elkaar van meet af aan in de weg zitten.

Ed O’Neill speelt Sterling, een entrepreneur die een affaire heeft met zijn assistente V. (Cleopatra Coleman). Tot groot ongenoegen van zijn echtgenote Shelly (Jacki Weaver), die op haar beurt aan de stoelpoten van het bestaan van Sterlings maîtresse begint te zagen. Sterling heeft Doc Rivers (Laurence Fishburne) aangesteld als de nieuwe strateeg, maar eigenlijk heeft de mogol helemaal geen behoefte aan een winnend team; de mensen blijven toch wel kaartjes kopen voor het basketbalfestijn. Rivers ziet daarentegen al snel in dat Sterling de zwakste schakel is in de locatie.

Kortom: Clipped is gebaseerd op een smeuïge affaire, en die smeuïgheid weerklinkt in vrijwel elke scène. Zoals wanneer V. komt aanrijden in een dure Ferrari, en Shelly aan Sterling vraagt hoe ‘een assistent’ zo’n dure auto kan betalen. Rivers probeert ondertussen de invloed van Sterling op het hele sportproces zoveel mogelijk te beperken en zich te focussen op zijn atleten, die hij een ‘zooitje zeurpieten’ noemt. Fishburne lijkt in deze serie het enige personage met een geweten te spelen – de anderen, de sporters en de entourage, zijn vooral met zichzelf bezig.

Misschien ligt dat ook wel aan de plaats van handeling, Los Angeles, waar het ophouden van façades tot de normaalste zaak van de wereld behoort. Ed O’Neill speelt daar met zijn acteerwerk slim op in. Sterling is een perverseling en clown tegelijk, een man die zijn eigen racistische denkbeelden volstrekt acceptabel vindt, zolang de buitenwereld ze maar niet meekrijgt. En precies dat gebeurt natuurlijk uiteindelijk. In die zin is Clipped vooral wachten op de (smeuïge) ellende.