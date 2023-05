Cleverman S1: intrigerende Aboriginal-superheld • Recensie • 08-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Cleverman giet de traditionele Aboriginalmythologie in een superheldenmal.

De ultieme superheld is altijd een onvoorspelbare outsider die de samenleving dient te redden van vreemde krachten. De zesdelige Australische serie Cleverman is het geesteskind van de inheemse Australiër Ryan Griffen die speciaal voor zijn driejarige zoon een Aboriginal superheld wilde creëren. De keuze om het futuristische drama te baseren op traditionele Arboriginallegenden is een schot in de roos.

Het titulaire ‘Cleverman’ verwijst naar een inheemse Australische sjamaan die fungeert als doorgeefluik tussen de geestelijke wereld en de echte wereld. De jonge café-eigenaar, Koen West (Hunter Page-Lochard), hecht weinig waarde aan zijn inheemse identiteit, dit in tegenstelling tot zijn halfbroer Waruu West (Rob Collins), een sociaal werker en voorvechter voor gelijke rechten van de Aboriginals en andere minderheden. In de eerste aflevering blijkt Koen als lucratieve bijbaan regelmatig ‘subhumans’ te smokkelen, terwijl Waruu predikt voor integratie van minderheden in de samenleving. Het zet meteen de toon voor de polaire krachten die botsen in de serie.

Cleverman kaart verschillende hedendaagse vraagstukken aan: o.a.de offshore-detentie van vluchtelingen in Australië, de historische mishandeling van inheemse volken, illegale medische experimenten, politie brutaliteit en gedwongen prostitutie. De zogenaamde subhumans in de serie zijn de ‘Hairies’, oude harige inheemsen die sterker en sneller zijn en een langere levensduur hebben dan de gemiddelde mens. Cleverman probeert middels de Hairies kritiek te leveren op de positie en behandeling van buitenstaanders in de moderne samenleving. Helaas heeft de intra- en interculturele politiek van de Hairies in de menselijke wereld een grote spanningsboog maar ontbreekt de climax.

Cleverman probeert herhaaldelijk teveel onderwerpen tegelijkertijd aan te snijden waardoor de kijker af en toe de draad kwijtraakt. De dialogen laten soms te wensen over – hetzelfde geldt voor de monster make-up van de Hairies. Desondanks is het is te prijzen dat Ryan Griffen niet voor een monster van de week heeft gekozen, maar dat hij het oude mythologisch wezen de Namorrodor een seizoen lang de dreiging laat vormen. De show toont een samenleving waarin een mix van zakelijke ambitie, corruptie, wetenschappelijk onderzoek, xenofobie, politiek en religieus extremisme desastreuze gevolgen kan hebben.

Cleverman geeft een originele draai aan het scifi-genre. Dit komt mede doordat 80% van de cast uit inheemse acteurs bestaat en dat is tevens de kracht van de show. Het solide acteerwerk en de onuitputtende bron van de Aboriginal mythologie houden de show verrassend. Cleverman zit boordevol potentie – hopelijk komt het tweede seizoen beter uit de verf.