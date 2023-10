Cigarette Girl: historische dramaserie uit Indonesië komt naar Netflix

Volgende maand kun je bij Netflix kijken naar de uit Indonesië afkomstige serie Cigarette Girl. Het historische drama is een bewerking van het het boek van Ratih Kumala en vertelt het verhaal van Dasiyah (Dian Sastrowardoyo). In de jaren zestig heeft ze een passie voor het zoeken naar de perfecte formule voor kreteks - sigaretten die naast tabak ook kruiden bevatten - terwijl ze ondertussen een romance beleeft met Soeraja (Ario Bayu). Soeraja wil Dasiyah helpen met het verwezenlijken van haar droom, maar komt daarbij in aanvaring met Seno (Ibnu Jamil). Decennia later gaat de zoon van Soeraja op zoek naar verborgen geheimen uit hun verleden. Cigarette Girl werd geregisseerd door het echtpaar Kamila Andini (The Mirror Never Lies) en Ifa Isfansyah (The Dancer). De serie ging eerder deze maand al in première op het filmfestival van Busan.