Chucky: serie over moordende pop vanaf juni te zien op Netflix

De horrorserie Chucky is in Nederland vanaf zaterdag 1 juni ook te zien op Netflix. Dat bericht de website thenerdshepherd.com. Het is niet bekend om hoeveel seizoenen het precies gaat, maar de serie bestaat momenteel uit drie seizoenen, waarvan de eerste twee in Nederland al op tv te zien waren bij Star Channel (of: Fox). In Chucky wordt de door een seriemoordenaar bezeten pop (stem van Brad Dourif uit Deadwood) op een rommelmarkt gekocht door een 14-jarige scholier (Zackary Arthur) uit New Jersey. Chucky is een rechtstreeks vervolg op de Child's Play-films en is afkomstig van Don Mancini, die (de remake buiten beschouwing gelaten) ook de scripts voor alle films (zeven stuks in totaal) schreef. Ook Dourif is al sinds de originele Child's Play uit 1988 te horen als Chucky. De serie bevat tevens (gast)rollen van meerdere acteurs uit de films, zoals Jennifer Tilly, Christine Elise, Alex Vincent en Fiona Dourif (de dochter van).