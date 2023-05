Chuck Lorre verfilmt Bonfire of the Vanities • Nieuws • 18-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chuck Lorre gaat voor Amazon aan de slag met een adaptatie van Bonfire of the Vanities. De verfilming van de roman moet een achtdelige miniserie worden.

Het originele boek van Tom Wolfe speelt zich af in het New York van de jaren 80 en behandelt thema’s als ambitie, racisme en hebzucht, gezien door de ogen van de drie hoofdpersonages: een beursmakelaar, een procureur en een journalist. Volgens Variety heeft Lorre Margaret Nagle ( Boardwalk Empire ) aangesteld om de serie samen met hem te schrijven en te produceren. Het is niet de eerste keer dat Bonfire of the Vanities wordt verfilmd. In de jaren 90 maakte regisseur Brian De Palma ( The Untouchables ) al eens een speelfilmversie, met rollen voor Tom Hanks, Melanie Griffith en Bruce Willis. In tegenstelling tot het boek werd de film echter een commerciële en kritische flop. Hij bracht slechts 16 miljoen dollar op en wordt nog altijd gezien als één van de grootste uitglijders op het cv van De Palma.

Chuck Lorre staat tot nu toe vooral bekend om zijn talloze sitcoms. Hij creëerde onder meer Grace Under Fire , Dharma & Greg en Two and a Half Men. Momenteel is hij op televisie verantwoordelijk voor The Big Bang Theory en Mom. Amazon is overigens niet de eerste streamingdienst waar Lorre mee in zee gaat. Voor Netflix is hij bezig met de sitcom Disjointed , waarin de hoofdrol gespeeld zal worden door Kathy Bates.