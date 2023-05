Christopher Meloni hoort Patton Oswalt in Happy!

Christopher Meloni hallucineert een blauw paardje met de stem van Patton Oswalt in Happy!

In de serie van zender Syfy geeft Meloni (jarenlang te zien als detective Elliot Stabler in Law & Order: SVU) gestalte aan Nick Sax, ooit een succesvolle agent, maar inmiddels een cynische huurmoordenaar met een passie voor drank, drugs en vrouwen. Nadat hij tijdens een mislukte klus zelf het loodje lijkt te leggen, wordt hij wonder boven wonder toch weer tot leven gewekt. In de ambulance neemt zijn leven een bizarre wending; hij begint een klein gevleugeld paardje te hallucineren, die vervolgens zijn leven op een positieve manier probeert te veranderen. De stem van het paardje wordt gedaan door komiek Patton Oswalt, in een rol die oorspronkelijk bedoeld was voor Bobby Moynihan . Patrick Macmanus ( Marco Polo ) treedt aan als showrunner en Brian Taylor (Crank) regisseerde de pilot.