Christopher Lloyd krijgt gastrol in 12 Monkeys S3

Christopher Lloyd mag zich klaarmaken voor een nieuw tijdreis avontuur. De acteur krijgt een gastrol in het derde seizoen van 12 Monkeys.

De bekendste credit van Lloyd is ongetwijfeld de Back to the Future-trilogie, waarin hij als Doc Brown verantwoordelijk was voor de tijdreizen van Michael J. Fox. Een tijdje terug maakte hij nog een cameo als Doc Brown in A Million Ways to Die in the West. Daarnaast is Lloyd tevens bekend van zijn rol als de door en door slechte Judge Doom in Who Framed Roger Rabbit. Ook in 12 Monkeys speelt hij weer een slechterik. Lloyd zal gestalte geven aan Zelmon Shaw, een charismatische maar dodelijke cultleider. In het derde seizoen probeert hij in de post-apocalyptische wereld zieltjes te winnen voor de ‘Army of the 12 Monkeys’ sekte. Shaw is de vader van de door Tom Noonan gespeelde Pallid Man. 12 Monkeys is gebaseerd op de gelijknamige film van Terry Gilliam. In de tv-versie wordt de Bruce Willis-rol gespeeld door Aaron Stanford, die vanuit de toekomst naar het verleden reist om de uitbraak van een dodelijke plaag te voorkomen.

Het derde seizoen van 12 Monkeys verschijnt in 2017, hoewel zender Syfy nog geen premièredatum heeft vastgelegd. De nieuwe reeks wordt met 10 afleveringen iets korter dan de voorgaande twee seizoenen. Lees ook onze recensie van het tweede seizoen en bekijk hieronder alvast het eerste teasertje voor het derde seizoen.