Christina Ricci is Zelda Fitzgerald in trailer voor nieuwe Amazon-serie • Nieuws • 08-12-2016 • leestijd 1 minuten

Amazon gaf de eerste beelden vrij van Z: The Beginning of Everything. Het tiendelige eerste seizoen gaat op 27 januari in première.

Z: The Beginning of Everything zet de spotlight op Zelda Fitzgerald, de invloedrijke vrouw van The Great Gatsby -auteur F Scott. Fitzgerald. De serie gaat over de turbulent relatie tussen de twee en start wanneer ze elkaar in 1918 tegen het lijf lopen. Zij is dan nog een brutale vrouw uit het zuiden – een rasechte flapper uit de jazzscene van Alabama – en hij is dan een nog ongepubliceerde schrijver. In de jaren 20 komen ze echter al snel bekend te staan als een van de grootste powerkoppels in New York. Zelda wordt gespeeld door Christina Ricci, die als kindsterretje ooit doorbrak met The Addams Family en later nog te zien was naast een Oscarwinnende Charlize Theron in Monster. David Hoflin ( Crossbones , American Crime ) geeft gestalte aan haar echtgenoot. De serie werd bedacht door Dawn Prestwitch en Nicole Yorkin, bekend van series als The Killing en Carnivale. Acteur Tim Blake Nelson regisseerde de pilot.

Amazon heeft voor volgend jaar nog een F. Scott Fitzgerald-gerelateerde serie in petto. De streamingdienst bestelde namelijk ook een compleet seizoen van The Last Tycoon , een serie gebaseerd op het laatste boek van de schrijver, waarin de hoofdrollen worden gespeeld door Matt Bomer en Kelsey Grammer.