Chris Rock verruilt HBO voor Netflix • Nieuws • 15-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komiek Chris Rock heeft zijn volgende twee stand-up specials alvast verkocht aan Netflix. De eerste daarvan zal in 2017 worden opgenomen.

Als komiek had Rock jarenlang een werkrelatie met HBO. Al zijn stand-up specials waren bij de zender te zien, van Big Ass Jokes uit 1994 tot en met Kill the Messenger uit 2008. Volgens Deadline hebben naast HBO ook Amazon en Hulu geboden op de twee specials, maar uiteindelijk ging toch Netflix met de uitzendrechten aan de haal. Naar verluidt betaalt de streamingdienst daarvoor maar liefst 40 miljoen dollar. Een recordbedrag, want nog nooit eerder werd er zoveel geld betaald voor stand-up shows. Beide specials worden straks wereldwijd beschikbaar gesteld op Netflix. De eerste special wordt waarschijnlijk gebaseerd op het materiaal dat Rock gebruikte tijdens zijn recente Black Plague-tour. Vervolgens zal de komiek weer gaan toeren met een nieuwe show.

Rock was op televisie tevens verantwoordelijk voor The Chris Rock Show op HBO en de sitcom Everybody Hates Chris op The CW. Hoewel hij sinds 2008 geen eigen special meer heeft opgenomen, regisseerde hij onlangs nog wel een show van collega-komiek Amy Schumer. Begin dit jaar presenteerde Rock de uitreiking van de Oscars. Netflix biedt de laatste tijd overigens steeds meer stand-up specials aan, zo werd onlangs ook Almost Famous van Russell Peters aan het aanbod toegevoegd.