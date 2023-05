Chris O’Dowd en Ray Romano in beeld voor Get Shorty tv-serie • Nieuws • 24-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Elmore Leonards roman Get Shorty wordt opnieuw verfilmd, deze keer voor televisie. Een tiendelige adaptatie komt naar Epix en volgens Deadline zijn Chris O’Dowd en Ray Romano in gesprek om de hoofdrollen te spelen.

De serie wordt geschreven door Davey Holmes, eerder als scenarist werkzaam voor shows als Shameless en In Treatment. De tv-adaptatie draait om de door O’Dowd gespeelde Miles Daly; een bottenbreker die het vuile werk opknapt voor een criminele organisatie in Nevada. Om een betere vader te kunnen zijn voor zijn dochter, besluit hij in Los Angeles aan de slag te gaan als legitieme filmproducent, terwijl hij daar door middel van het studiosysteem het geld dat vanuit Nevada binnenkomt, wit probeert te wassen. Romano zal gestalte geven aan Rick, een uitgebluste producent van slechte B-films die met Daly in zee gaat.

Eerder werden tv-series als Karen Sisco en Justified gebaseerd op werk van auteur Elmore Leonard. Get Shorty werd in de jaren 90 al eens verfilmd door Barry Sonnenfeld ( Men in Black ), toen met John Travolta als de bottenbreker en Gene Hackman als de uitgebluste filmproducent. De productie van de nieuwe tv-versie zal deze herfst beginnen. Get Shorty moet vervolgens in de zomer van 2017 debuteren op televisie. Ray Romano was onlangs te zien in Vinyl en speelde jarenlang in Everybody Loves Raymond. Chris O’Dowd kennen we onder meer van The IT Crowd.