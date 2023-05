Chris Meloni gecast in stripverfilming Happy! • Nieuws • 19-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chris Meloni (Law & Order: SVU) krijgt de hoofdrol in Happy!, een nieuwe pilot gebaseerd op de gelijknamige graphic novel van Grant Morrison en Darick Robertson.

Happy! draait om een gevierde detective in de grote stad, die op een dag alles kwijtraakt. Als sarcastische huurmoordenaar neemt hij vervolgens klussen aan uit de onderwereld om te kunnen overleven, op een stevig dieet van drank en drugs. Na een mislukte opdracht wordt zijn leven veranderd door een optimistisch blauw paardje, dat alleen hij lijkt te kunnen zien. Grant Morrison gaat zijn graphic novel zelf bewerken tot scenario. Hij krijgt daarbij hulp van Brian Taylor (bekend van de Crank-films met Jason Statham), die de pilot mag gaan regisseren. Chris Meloni speelde ruim tien jaar lang in Law & Order: SVU en was daarnaast te zien in series als Oz en True Blood. Momenteel heeft hij een hoofdrol in Underground op de Amerikaanse zender WGN America en binnenkort keert hij terug voor meer afleveringen van Wet Hot American Summer op Netflix.

De pilot voor Happy! is afkomstig van zender Syfy, bekend van 12 Monkeys en het bij ons op Netflix te bekijken The Expanse . Syfy werkt momenteel ook met scenarist David S. Goyer (The Dark Knight) aan de Superman-prequel Krypton