Chelsea wordt wekelijkse talkshow in seizoen 2

De talkshow van Chelsea Handler gaat op 14 april weer verder op Netflix. Wel wordt het format van de serie enigszins aangepast.

Chelsea debuteerde vorig jaar als de eerste originele talkshow van Netflix. Elke week verscheen er op woensdag, donderdag en vrijdag een nieuwe aflevering in alle landen waar de streamingdienst beschikbaar is. Het eerste seizoen van de talkshow bestond uit in totaal 90 afleveringen, maar voor het tweede seizoen wordt dat aantal teruggebracht naar 30 stuks, ondanks dat er vorig jaar bij de bekendmaking van de verlenging nog 90 nieuwe afleveringen werden aangekondigd. Wel wordt de speelduur iets langer; in plaats van ongeveer 40 minuten zal een aflevering van het tweede seizoen straks ongeveer 60 minuten duren. Volgens Netflix krijgt Handler op die manier de kans om dieper op haar gespreksonderwerpen in te gaan, nog steeds door middel van (groeps)interviews en reportages op locatie. Handler reist voor het tweede seizoen ook af naar onder meer Europa en Azië. De afleveringen zullen telkens op vrijdag in première gaan.

Bekijk het filmpje waarin Handler de première van het tweede seizoen aankondigt. De comédienne maakte eerder ook de documentaireserie Chelsea Does voor Netflix.