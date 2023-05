Chelsea na 2 seizoenen ten einde op Netflix • Nieuws • 20-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chelsea Handler maakte bekend dat haar talkshow Chelsea op Netflix bijna ten einde is.

De serie krijgt namelijk geen derde seizoen. De comédienne liet weten dat ze zich meer bezig wil gaan houden met politiek activisme en daarnaast ook een boek gaat schrijven. Haar praatprogramma Chelsea debuteerde vorig jaar als de eerste originele talkshow van Netflix. Het eerste seizoen bestond uit in totaal negentig afleveringen, met elk een speelduur van dertig minuten. Voor seizoen twee (nog steeds te zien op Netflix) werd het format aangepast. Het aantal afleveringen werd daarbij teruggebracht naar 30 stuks, terwijl de speelduur per aflevering werd verdubbeld. De serie wist desondanks nooit echt helemaal door te breken in het drukbezette talkshow-landschap. Ook werd Chelsea niet zo goed ontvangen als Chelsea Does, haar eerdere documentaireserie die ook te zien is op Netflix.

Het stoppen van Chelsea betekent niet dat Handler helemaal klaar is met Netflix. Ze heeft ook een deal met de VOD-dienst om straks een politiek getinte documentaire te maken.