Chelsea Handler geeft talkshow-tips in trailer • 11-04-2017

Deze week komt Chelsea Handler terug naar Netflix met een tweede seizoen van Chelsea. Bekijk de comédienne in de nieuwe promo.

Met Chelsea presenteerde Netflix vorig jaar zijn eerste talkshow. Dertig weken lang werden er op woensdag, donderdag en vrijdag nieuwe afleveringen toegevoegd. Voor de tweede reeks is het format iets aangepast; de talkshow zal nu alleen nog maar op de vrijdag een nieuwe aflevering debuteren. Wel is de speelduur inmiddels verlengd van 40 minuten naar ongeveer 60 minuten, zodat Handler volgens Netflix de kans krijgt om wat dieper op haar gespreksonderwerpen in te gaan. Verder zullen de (groeps)interviews en de reportages op locatie behouden blijven. De presentatrice ging voor de tweede reeks ook de grens over; ze maakte opnamen in onder meer Europa en Azië.

Komende vrijdag gaat de nieuwe reeks Chelsea van start. Overigens debuteert Netflix op 21 april ook zijn tweede talkshow; het wetenschappelijke Bill Nye Saves The World.